Bilişim ve imalat sektörlerine teşvik desteği

2021 yılında 66.4 milyar liraya ulaşan toplam teşvik desteği bu yıl daha da artacak. Nisan ayında SGK ve İŞKUR teşviklerinde üretim ve istihdamı artırmaya odaklı program uygulanacak. Türkiye genelinde yatırım ve istihdamı artıracak teşvikler; imalat, bilişim, turizm ve tarım sektörüne ivme kazandıracak. 2020 yılında 45.8 milyar TL hesaplanan istihdam teşvik ve destekleri, geçtiğimiz yıl 66.4 milyar liraya ulaşırken bu yıl ekonomi yönetimi bu miktarı daha da artırmaya hazırlanıyor. Yeni yatırımlarda SGK prim desteği ile birlikte düşük ya da 0 faiz desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı, gümrük vergisi muafiyeti gibi desteklerin uygulanması bu yıl da artarak devam edecek. Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 2021 yılında istihdamın artırılması, genç işsizlikle mücadele için 15.7 milyar liralık ilave istihdam desteği ile birlikte 5.2 milyar liralık Asgari ücret desteğinin verildiğini belirterek 2022'de bu desteklerin daha da artmasını beklediklerini söyledi. Pak, özellikle gençlerin ve kadınların üretime kazandırılması için geçtiğimiz yıl şirketler üzerinden sağlanan Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteğinin aynı şekilde artmasının hedeflendiğini ifade etti. 2022 yılında İşbaşı Eğitim Programları üzerinden firmalar ve çalışanlara verilen desteğin daha fazla önem kazandığını belirten Pak şunları söyledi: "SGK ve İŞKUR teşvikleri, özel sektör için büyük önem taşımaktadır. İmalat ve bilişim sektörleri başta olmak üzere ihracat yapan tüm şirketler için oldukça büyük avantajlar sağlayan uygulama 2022 boyunca istihdama önemli katkılar sağlayacak. İŞKUR tarafından düzenlenen özel bir proje ile de geleceğin mesleklerinde açılacak İEP programlarında 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için düzenlenen dokuz aylık işbaşı eğitim programından geçtiğimiz yıl oldukça iyi sonuçlar aldık. Bu yıl hem ilk kez iş hayatına atılacak gençler, hem de nitelikli personel arayan işverenler için İEP önemli bir avantaj olarak görüyoruz." Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, İEP'in hem işveren hem de iş arayanlar için önemli mali fırsatlar sunduğunu belirterek resmi evrak prosedürlerinin hızla dijitalleşmesini beklediklerini ifade etti.