CY Grup’tan global atak

Savunma sanayisinden enerji ve tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren CY Grup yeni rotasına global projeleri aldı. Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Özbekistan'a yönelik yatırımlar planlayan şirket, Türkiye'de başarılı olan projelerini bu ülkelerde de hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Kıbrıs'ta gerçekleşen ziyaretlerde KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar CY Grup Başkanı Halit Arabacı ve üst yönetimini makamında kabul etti. Görüşmelerde grubun Kıbrıs'a yapacağı yatırımlar konusunda müzakerelerde bulunuldu. Kuzey Kıbrıs'ın enerji ve tarım sektörlerindeki potansiyelinin masaya yatırıldığı görüşmede, ihracat rakamlarını daha yukarı taşımak için neler yapılabileceği de konuşuldu. Ayrıca CY Grup'un küresel tecrübeleri ve kıtasal köprülerini KKTC'de yapacağı yatırımlarla buluşturması yönünde prensip kararları da alındı.Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geçmişteki medya yöneticiliği kimliğinden dolayı uluslararası ödülleri bulunan Muallim filmi de ilgi konusu oldu. 20. yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan Muallim filminin yapımcılığını Halit Arabacı üstleniyor. Halit Arabacı, Cumhurbaşkanı Tatar'a, Muallim filmindeki öğretmenin rejim idaresi ile olan mücadelesinin Kıbrıs mücadelesine benzediğini anlattı. Kıbrıs'a yönelik yatırım iştahlarının oldukça yüksek olduklarını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti: "Akdeniz'in incisi olan ve taşından toprağına, sahilinden güneşine muhteşem bir değere sahip olan yavru vatanımızın yakın gelecekte uluslararası arenada hakkettiği yere geleceğinden eminim. Bu yükseliş sürecinin seyircisi değil oyuncusu olmak için var gücümüz ile burada olmamız gerekiyor."CY Grup'un Özbekistan'da da tarım yatırımı planladığın belirten Arabacı konuyla ilgili olarak Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ile bir araya geldiklerini belirtti. Arabacı sözlerine şöyle devam etti: "Özbekistan bizim ata topraklarımız. Uzun yıllar istemeden de olsa birbirimizden uzak düştük. Şimdi tekrar omuz omuza olmanın zamanı geldi. İki kardeş ülkenin evlatları olarak bizler ticaretimizi geliştirmek için elimizden ne gelirse yapmalıyız, tarım ve hayvancılıkta yatırım yaparak hem Özbekistan'a hem de ülkemize katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor."1999'dan temelleri atılan CY Grup, 23 yıldır Türkiye'de ve yurt dışında çalışmalar yürütüyor. Medya, prodüksiyon, bilişim ve bilgi güvenliği, oyun yazılımları, savunma sanayii, tarım teknolojileri, enerji üretim tesisleri, gıda endüstrisi ve satışı, tarım ve hayvancılık, seracılık faaliyetleri, turizm ve otelcilik, inşaat ve gayrimenkul, sağlık ve medikal alanlarında faaliyet gösteren iştirakler 2020 yılı son çeyreğinde CY Grup çatısı altında toplandı. CY Grup şirketleri faaliyetlerini İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bolu, Sapanca (Sakarya), Antalya, İzmir olarak genişletti. 2020 yılında Güney Afrika'da DefAF ve Gine'de Cy Grup Guinee SARLU şirketleri kurularak Afrika pazarına da giriş yaptı.