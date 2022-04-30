“Evden vize” dönemi

Pandemi sürecinde sağlık endişesi duyanların vizeye rahatlıkla ulaşabilmesi için "Evden Vize" hizmeti başlatan Fransa, gösterilen ilgi üzerine bu uygulamaya devam kararı aldı. Fransa, bu hizmete Türkiye'yi de dâhil etti. Dünya çapında hükümetlere ve diplomatik misyonlara vize hizmeti veren VFS Global ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen "Evden Vize" uygulaması Türkiye'de kısa sürede büyük ilgi gördü. VFS Global Türkiye Partneri Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, alt yapı çalışmaları tamamlanan ve uygulamaya geçen "Evden Vize" uygulamasının Fransa başta olmak üzere schengen ülkelerine seyahat edecek Türk vatandaşları için önemli bir konfor sunduğunu söyledi. Dijital ortamda yapılan başvuru sonrası gönderilen evrakların kurye tarafından teslim alınmasıyla başlayan süreç hakkında bilgi veren Halis Ali Çakmak, "Evden evrakların kurye tarafından alınması ve onaylanan vizenin sahibine yine kurye ile teslim edilmesi ortalama 5 iş günü içinde mümkün oluyor" dedi. Pandemi koşullarında başlayan ve sonrasında alanı genişleyerek devam eden böyle bir hizmetin konfor açısından önemli olduğunun altını çizen Halis Ali Çakmak, "Türkiye uygulamaya kısa süre önce dâhil oldu. Test aşamasında bile büyük ilgi gördü. Fransa'ya vize almak isteyenler online başvuru yaptıktan sonra gerekli evraklar kendisine gönderiliyor. Türkiye'nin dört bir köşesine bu hizmeti ulaştırıyoruz. Evrakları doldururken sorun yaşayanlara görüntülü olarak canlı destek veriyoruz. Gerekli tüm evrak kontrolleri uzmanlarımız tarafından anlık olarak görüntülü görüşmede kontrol ediliyor" dedi.