Oluklu mukavva sektörü OMÜD’ün iftarında buluştu

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, geleneksel iftarını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. İftar kapsamında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, "OMÜD olarak 35 yıldır üyelerimiz ile ülkemizin menfaatine hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Otuz beş yıllık süreçte oluklu mukavva sektörü temsilcilerinin ortak sesini temsil eden Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği geleneksel iftarını Le Méridien Istanbul'da gerçekleştirdi. OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan ev sahipliğinde, yoğun bir katılımla gerçekleşen iftara; OMÜD asil ve sempati üyeleri ile sektör paydaşları ve basın mensupları katıldı. Graffglue (Baumer hhs resmi distribütörü), Sun Chemical, Analiz Gümrük ve Cargill firmalarının sponsor olarak destek verdiği iftarda sektöre uzun süre emek vermiş duayen yöneticiler ve eski başkanlar da yer aldı. OMÜD'ün geleneksel iftarında konuk konuşmacı olarak da Gazeteci Serdar Kuzuloğlu sahne aldı. "Büyüme trendimizi bu yıl da devam ettireceğiz" Dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, "1987'den beri oluklu mukavva sektörünü tek çatı altında toplama hedefi ile hareket ediyoruz. Geçtiğimiz 35 yıl boyunca üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak ve oluklu mukavvanın kullanımını artırmak amacıyla sayısız çalışmaya imza attık. OMÜD ailesi olarak, köklü geçmişimizi ve desteğinizi arkamıza alarak dayanışmanın ve yeniliklerin ışığı altında önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oluklu mukavva sektörü olarak 2021 yılını yüzde 15 büyüme ile kapattık. Sektörün üretimi 3 milyon ton ve 5,5 milyar metrekare seviyelerine ulaştı. Sektörün 2021'deki toplam cirosu ise 30 milyar TL'yi buldu. Sektör olarak 2021 yılında Türkiye'nin GSMH büyümesinin 4 puan üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Oluklu mukavva sektörü olarak şu andaki kurulu kapasitenin yüzde 80'ini kullanarak ihtiyacı karşılıyoruz. Oluklu mukavva ambalaj, yatırımların sürekli olduğu bir sektördür. Şimdi de artan taleple birlikte çeşitli yatırımlar var. Talep arttıkça sektör de yatırımlara devam edecektir. 2022 yılında da büyüme hedefimize yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörümüzün yılı yaklaşık olarak yüzde 10 oranında bir büyüme tamamlayacağını öngörüyoruz" dedi. Konuşmasında Ramazan ayının birlik ve beraberlik için önemine de değinen Sükan, "Ramazan, her bireyin kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. Bizler, birbirimize her zamankinden daha fazla saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz" şeklinde konuştu.