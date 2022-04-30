Online alışverişe yeni uygulama

Türkiye'nin online pazar yerlerine güçlü bir marka daha katılıyor. Farklı kitlelerden teklif alma ve ürünleri en ideal fiyata, direkt olarak satma imkanı sunan BiTeklifAt uygulaması, yayında. Giyimden aksesuara, anne-bebek ürünlerinden araç parçalarına kadar, ihtiyaç duyulan her alanda ürün barındıran uygulama, niş alanlara ait en özel ve değerli eşyaların değerini bularak satışının gerçekleşmesine de imkan tanıyor. Satıcıların ürünlerini ekleyerek ilan çıktığı Bi- TeklifAt sisteminde, alıcılar ürünlere teklif vererek açık artırmaya giriyor. Açık artırmanın sonunda ise, en yüksek teklifi veren alıcı satıcının onayı ile ödemesini yapıyor. İş dünyasının tecrübeli isimlerinden İsmail Konur, Osman Koray Balkan ve Soner Orman tarafından kurulan BiTeklifAt, "Kullanmadığını sat, dilediğine BiTeklifAt" mottosuyla, yatırımlarını teknoloji geliştirme, strateji ve büyüme odaklı kullanmayı planlıyor. Satın alma süreçlerini en pratik şekilde yönetmeyi amaçlayan uygulama, online ortamda binlerce kişiye bir tuş ile ulaşabilmeyi hedefliyor.Açık artırma yoluyla satış yapılmasını sağlayan uygulama fikrinin ortaya çıkışının marka isminde saklı olduğunu söyleyen BiTeklifAt Kurucu Ortağı İsmail Konur, sözlerine şöyle devam ediyor: "Öz sermaye ile kurduğumuz markamız ile şimdilerde Türkiye'de yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı, yakın bir süreçte başta Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan pazarları olmak üzere, uluslararası bir platforma taşıma düşüncesi ile devam etmekteyiz."