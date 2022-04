Yeni dönemde kârlı büyümenin yolu tahsilattan geçiyor

Bugünün koşullarında tahsilatta yaşanan her türlü aksama şirketlerin operasyonel maliyetlerini ve risklerini yükseltiyor, işletme sermayelerinin azalmasına, kârlılıklarının düşmesine ve tahsilata bağlı nakit akışında bozulmalara neden oluyor. Tahsilat sorunu yüzünden nakit akışı bozulan, rekabetin gerektirdiği yatırımları yapamayan şirketlerin varlıkları da riske giriyor. Bu nedenle Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, şirketlerin tahsilat konusuna her zamankinden daha fazla odaklanması gerektiğini söylüyor. Ertürk, "Şirketlerin enerjilerini tahsilata değil, kârlılığa ve büyümelerine harcamaları için teknolojiyi etkin kullanmaları gerekiyor" diyor. Küresel İflas Endeksi 2020'deki yüzde 12'lik ve 2021'deki yüzde 6'lık düşüşten sonra, 2022 yılında yıllık yüzde 15'lik bir artışa işaret ediyor. Uzmanlara göre bu yıldan itibaren ülkelerin para politikalarının faiz artırımlarıyla sıkılaşması özellikle gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını olumsuz etkileyecek. Enflasyon ve emtia fiyatlarındaki yükseliş de tüm dünyada işletme sermayesinin önemini artırırken sağlıklı nakit akışı yaratmak isteyen her şirketin odağında tahsilat yönetimi var. Çünkü tahsilatta yaşanan herhangi bir sorun işletme sermayesinin kritik olduğu bu dönemde doğrudan şirketin varlığını tehdit edecek sorunlara yol açıyor. Örneğin işletmeler geciken ödemeler nedeniyle ticari faaliyetlerine devam edebilmek için kendi öz kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor. Bu da nakit akışlarında problemler yaşamalarına ve operasyonlarının aksamasına neden oluyor. Geciken tahsilatlar şirketlerin fırsatları değerlendirmesini ve ihtiyaç duydukları yatırımları yapmalarını da engelliyor. Rekabette geri kalmalarına yol açıyor.