Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 1-4 Haziran tarihleri arasında 'Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği kapsamında 60 ülkeden 100 alıcıyı İstanbul'da buluşturacak. Hedef, ihracatta birim değeri artırmak. EVSİD'in kendi alanında dünya markası haline gelen 'Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği için geri sayım başladı. Sektör, bu yılın ilk ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 307 milyon dolar ihracata imza attı.