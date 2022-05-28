80 ülkeden 9 bin alıcı IDEX’te buluştu

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding'in organize ettiği İstanbul Uluslararası Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcı geldi. 1 miyar dolar ekonomik hacme yaklaşan, yerli üretim oranını ise son 10 yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyesine taşıyan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü IDEX 2022'de buluştu. DİŞSİAD-CNR Holding işbirliği ile hayata geçirilen fuar, 17'nci kez kapılarını açtı. Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi olmak üzere 8 bini yabancı toplam 30 binin üzerindeki sektör profesyoneli Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 3 binin üzerinde katılımcı ile buluştu. IDEX'te düzenlenen uluslararası konferanslar ve uygulamalı kurslar, ağız ve diş sağlığı alanında yeni tedavi yöntemlerinin de başlangıcı oldu. Fuarda yaklaşık 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandı. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, IDEX'in kendi alanında bölgenin ikinci en büyük fuarı olduğunu söyledi. Uçar, "Yurt dışından gelen ziyaretçiler ve alım heyetleri baz alındığında IDEX ülkemize en fazla döviz girdisi sağlayan uluslararası fuar konumunda. Dubai'de düzenlenen AEEDC fuarından sonra bölgenin ikinci büyük organizasyonu. Hedefimiz bölgenin en büyüğü olmak. Diş malzemeleri sektörü gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat potansiyeli ile bunu başarabilecek güçte. 2023'te yerli üretim oranımızı en az yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefimiz var" dedi.