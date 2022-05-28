95 farklı ülkeden turist getirdi

Enuygun.com 2 ayda 95 farklı ülkeden yüzbinlerce turisti Türkiye'ye getirdi. Ülkemiz sahip olduğu güzelliklerle dünyadaki turizm cennetlerinden biri. Bu yaz turizm cenneti Türkiye'ye rekor sayıda turist geleceği öngörülüyor. Wingie Enuygun Group CEO'su Çağlar Erol, "Global markamız Wingie ile Nisan ve Mayıs aylarında 95 farklı ülkeden yüz binlerce seyahat severin Türkiye varışlı seyahatlerini organize ederek gurur verici bir rekora imza attık. Ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkıda bulunma hedefiyle, tüm dünyadaki seyahat severlere en uygun seçenekleri sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Pandemi kurallarının esnemesiyle beraber seyahatlerin sıklaşması ve Türkiye'nin herkese hitap eden farklı tatil seçeneklerine sahip olması Türkiye'yi tüm dünyadaki turistler için cazip hale getiriyor. Enuygun.com ve global markası Wingie.com'un verilerine göre yabancı turistlerin Türkiye yönlü bilet rezervasyonlarında büyük bir artış yaşanıyor. İlk çeyrek sonuçlarına göre yurt dışı satışları geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla 5 kat büyüyen şirket, turizm sektörünün canlanmasında büyük rol oynuyor. Enuygun.com verilerine göre Türkiye'ye seyahat eden yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehirler sırasıyla, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana oldu. Bu dönemde ülkemize gelmeyi tercih etmiş yabancı turistlerin önemli bir kısmı Orta Doğu, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'de yaşıyor. Bu dönemdeki en popüler 3 rotanın ise verilere göre sırasıyla Bakü-İstanbul, Taşkent-İstanbul ve Belgrad- İstanbul olduğu görülüyor. Seyahatin her aşamasında Enuygun.com Wingie Enuygun Group kurucusu ve CEO'su Çağlar Erol, "Enuygun.com ve global markamız Wingie ile Nisan ve Mayıs aylarında 95 farklı ülkeden yüzbinlerce seyahat severin Türkiye varışlı seyahatlerini organize ederek güzel bir rekora imza attık. Ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkıda bulunma hedefiyle, tüm dünyadaki seyahat severlere en uygun seçenekleri sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz " dedi.