Ayakkabıda hedef 1.5 milyar dolar ihracat

Fuarın açılışını İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Vakkas Salıcı ve Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 328 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü yıl sonunda 1,5 milyar dolar hedefine ulaşmak istiyor. İhracatta yurt içi ve yurt dışı fuarların önemi yüksek. Ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı Antalya'da kapılarını açtı. Fuarın açılışını İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Vakkas Salıcı ve Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir yaptı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den toplam 800 yabancı alıcı ziyaret etti. 45 ülkeye ayakkabı ihracatı yapan İstanbul merkezli Bate Ayakkabı'nın Eksposhoes için özel olarak tasarladığı 'Barış Ayakkabısı' fuara damgasını vurdu. Üzerine özel taşlarla 'No War' (Savaşa Hayır) yazılan ayakkabı özellikle yabancıların ilgi odağı oldu. Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Bu yılki temamız 'Adımlar Barışa Atılsın'. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya barışı için yoğun çaba gösteriyor. Biz de dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için özel olarak tasarladığımız ayakkabı ile Antalya'dan dünyaya barış mesajı vermek istedik" dedi.