Bostik ProTM Mobil Uygulaması hayata geçti

Endüstriyel üretim, İnşaat ve Tüketici pazarlarında önde gelen küresel yapıştırıcı uzmanı Bostik, hem iOS hem de Android platformlarında ücretsiz olarak yer alan yeni uygulaması Bostik ProTM'yu yayınladı. Yeni Bostik ProTM mobil uygulaması, ziyaretçilerine zengin ve hızlı bir kullanıcı deneyimini sunuyor. Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde, profesyonelleri anında Bostik'in zengin dünyasına sokuyor. Ürün bilgilerine ve teknik verilere ulaşmak için harcanan vakit kaybını önlemek amacıyla tasarlanan Bostik ProTM, şantiye de olsun toplantı da olsun, her yerden bilgiye kolayca erişim sağlıyor. Bostik Pazarlama Direktörü Bilgehan Türkkan büyük ilgi gören uygulama hakkında: "Yeni mobil uygulamamızın sektöre sunulmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Uygulama zaman içinde daha geliştirilecek ve yeni özellikler eklenecek.