Eğitime teknoloji dopingi geldi

İş hayatındakine benzer bir dönüşüm, pandemiyle birlikte eğitim dünyasında da yaşandı. Uzun süre uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler, Zyxel'in evlerde sunduğu kesintisiz, hızlı ve güvenli internet konforunu okullarda da yine Zyxel Networks farkıyla yaşayabiliyor. Eğitime yatırımını son yıllarda artıran Zyxel, 5.800'den fazla okuldaki 43.000'den fazla cihazla öğrenci ve eğitimcileri teknolojinin son nimetlerinden faydalandırıyor. Yapay zekâ ve bulut tabanlı uçtan uca ağ çözümleri sunan Zyxel Networks'ün dünya çapında hayata geçirdiği eğitim sektörü yatırımları kısa sürede meyve vermeye başladı. 2021'de 5.819 okulda 43.772 cihazla öğrenci ve eğitimcileri ağa bağlayan Zyxel, eğitim alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.