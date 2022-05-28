Gıdanın geleceği İstanbul’da konuşuldu

Dünya tahıl sektörünün en önemli buluşması, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı, bölgedeki ilk etkinliğini "1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi" başlığı altında 20 Mayıs Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın ve IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert'ın açılış konuşmasını yaptığı kongrede ev sahibi IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Son 8 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD'de kurulan, ABD'de 10 bölgede, dünyada ise 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM'un Avrasya Bölge Başkanlığı'nı 3 yıldır üstlenmekte. Tahıl üretimi ve değirmencilik sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilecek konferansın açılışını ise Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert ve IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptı.