“Herkesin baktığı pencereden bakmayın hayata”

Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show'u gerçekleştiren ve Türk tekstil markalarını dünyaya pazarlayan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği "Ağrı Valiliği Kültür Sanat Etkinlikleri"ne katıldı. Üniversiteli gençlerle bir araya gelen Hikmet Eraslan, yaptığı konuşmalarda iş hayatında elde ettiği deneyimleri paylaştı. Gerek Ağrı merkez, gerekse Doğubayazıt'ta gençlerin yoğun ilgisiyle karşılayan Hikmet Eraslan, kendisinin de bu toprakların çocuğu olduğunu belirterek, "Ağrı Doğubayazıt Meşar Köyü doğumluyum ve Mehmed-i Meşar'ın oğluyum. Sizler gibi bu coğrafyanın çocuğuyum. Bu topraklara ahdi vefa borcumu ödüyorum" diyerek kendisini tanıttı. Farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atan Dosso Dossi Holding'in en inovatif iş modelinin "Business Holiday" konseptiyle gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show olduğunu belirten Hikmet Eraslan, yayınladığı video filmiyle holding bünyesindeki faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yaptı.