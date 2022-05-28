Kelaynaklar turistlerin ilgi odağı

Şanlıurfa'da bulunan Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu, turistlerin uğrak yeri oldu. İstasyonda oluşturulan kelaynak tanıtım biriminde Şanlıurfa'da bulunan endemik hayvan çeşitleri konusunda da bilgiler veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu Şanlıurfa'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktası oldu. İstasyonu her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelaynaklar DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sıkı bir şekilde korunuyor. Birecik'te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bugün kelaynak sayısı 325'e ulaştı. Bölgeye turist taşıyan pek çok turizm şirketinin tur güzergahına aldığı Kelaynak Üretme İstasyonu'nu yıllık 100 binin üzerinde ziyaret ettiği belirtildi. Şanlıurfa ve çevre illerde bulunan endemik yaban hayvanı çeşitliliği konusunda bilgiler verilen tanıtım biriminde kelaynak ve yanı sıra bölgede bulunan ceylan, çöl varanı, çizgili sırtlan, Fırat kaplumbağası, yaban domuzu gibi türlerin de yer aldığı ile ilgili ziyaretçilere bilgiler veriliyor.