ORGE Elektrik hasılatında yüzde 87’lik artış yakaladı

ORGEElektrik finansal açıdan tarihinin en başarılı yılını tamamladı. Açıklanan sonuçlara göre şirket, hasılatında yüzde 87'lik artışla 300 milyon TL seviyesini geride bırakırken 104 milyon TL net kar elde etti. 24. yılını kutlayan ve bugün 700'e yakın kişiye istihdam sağlayan ORGE Elektrik, 2021 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan tabloya göre şirket, 2012 yılında gerçekleşen halka arzından bu yana devam eden başarılı performansını koruyarak hasılat, FAVÖK ve net karını önemli ölçüde artırdı. "Karlılık rakamlarında yükseliş gözlendi" Açıklanan sonuçlara göre ORGE Elektrik'in hasılatı, 308 milyon 759 bin TL'ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK seviyesi de yüzde 77'lik artışla 103 milyon 974 bin TL oldu. ORGE Elektrik'in 2021 yılı net kar rakamı ise 103 milyon 961 bin TL'ye ulaştı ve yüzde 90'lık büyüme göstermiş oldu. Halen 7'si raylı sistem olmak üzere toplam 10 projede çalışmalarının devam ettiğini belirten Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Nevhan Gündüz; bu projelerin sözleşme büyüklüğünün güncel döviz kuruyla 800 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi. 2021 yılsonu itibarıyla bakiye devam eden iş miktarının ise 300 milyon TL seviyesinde bulunduğunu belirten Gündüz "İş hacmimizi ikiye katlayabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.