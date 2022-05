Projeler sponsorlarını bekliyor

Özgün projeleri sponsor markalarla bir araya getiren dijital platform we-link-you'da on beş yeni proje sponsorlarını bekliyor. Yaratıcı fikirlerle markalar arasında bir köprü olma misyonuyla kurulan we-link-you; Tasting Alaçatı, Türkiye'nin En Hızlısı, Mamut Art Project, UyanFest, dünyanın her yerinde yanınızda olabilecek bir seyahat aplikasyonu, Çöpsüz Dünya #welavyaalacatı gibi birbirinden keyifli projeleri sponsorların değerlendirmesine sunuyor. Gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlarla birlikte günümüzde daha da önemli hale gelen dijital pazarlama ve hızlı iletişim, hayata geçmeye hazır fikirlerin gerçek potansiyeline ulaşması için bir fırsat yaratıyor. Türkiye'de dijital sponsorluk platformu alanında öncü olan welink- you her geçen gün eklenen yeni projelerle portföyünü genişletiyor. we-link-you dijitalin gücünü yanına alarak projeleri doğru markalarla buluşturuyor, markaların da orijinal ve farklı projelere sponsor olmasında köprü oluyor. Dijital dünyada kadın varlığını arttırmayı hedefleyen platform, bu alanda kadınlara ilham olmak ve istihdam sağlamak için çalışmalar yürütürken aynı zamanda platform içerisine yerleştirilen "İyilik Yolunda Birlik Desteği" mottosu ile platform aracılığıyla buluşturduğu her proje ve sponsor kombinasyonu için bir sivil toplum kuruluşuna, yardım kuruluşuna veya dünyamızı güzelleştirecek bir projeye destek veriyor. Kültür- sanattan çevreye, eSports'dan teknoloji tabanlı uygulamalara ve spor organizasyonlarına kadar çok farklı projeleri barındıran we-linkyou'da lokasyonlar da Mardin'den New York'a kadar çeşitlilik gösteriyor. Büyükada'da 2 yıldır düzenlenen ve bu yıl 3. kez hayata geçen Büyükada Koşusu 2022'ye sponsor olan we-link-you da kendine uyan işleri bizzat destekleyerek sponsorluklar yapıyor. İstanbul'un kara teslim olduğu günlerde gerçekleşen etkinliğe bin kişinin üzerinde katılım oldu. Sporcular, İstanbul'un en güzel lokasyonlarından biri olan Büyükada'da 5 K, 10 K ve Yarı Maraton mesafelerinde koştu. Şimdi ise Ekim ayında gerçekleşecek gece koşusunun destekçileri arasında yer alıyor. Yenilikçi projeler ile vizyoner markalar arasında bir köprü olma misyonuyla Ağustos 2020'de sektörün yıllardır tanıdığı iki kadın girişimci Rana Erkan Tabanca ve Tuğba Parlak tarafından kurulan we-link-you, hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen kişiler, fikirler ve projeler ile onlara sponsor olabilecek markaları buluşturan bir online platformdur. Uzun yıllar birçok farklı markalar ile değerli müzelerin kuruluşu, oluşumu ve fon yaratılması konularında aktif rol alan Rana Erkan Tabanca ve sponsorluk- iş geliştirme yönetimi alanında kurucusu olduğu kendi markasıyla yer alan Tuğba Parlak, 'we-link-you'nun dijital iş modeli ile birlikte hem markalara katma değer sağlayarak farklı projelere ulaşmayı hem de birçok kategorideki projenin hayat bulmasını hedefliyor.