Sağlık turizminde ilk medikal tahliye projesini hayata geçirdi!

Havacılık sektöründe geliştirilen yeni hizmetler, Türk sağlık turizmine yeni alanlar getiriyor. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren AirSada, Medevac Service (Medical Evacuation Service) adlı medikal tahliye projesiyle havacılıktaki gücünü sağlık turizmine kazandıracak. İlk anlaşmasını Japon JGC Holding Corporation şirketiyle yapan AirSada, proje kapsamında Irak'ta faaliyet gösteren petrol gaz şirketlerinin personelinin sağlık sorunlarına çözüm sunacak. Personelin sahadan alınıp Türkiye'ye getirilmesi, tedavi ve taburcu sürecini kapsayan organizasyonu yönetecek. Hayata geçirilen yeni projeler, sağlık turizmine de yeni açılımlar getiriyor. AirSada, geliştirdiği medikal tahliye projesiyle Dünyada bir ilke imza attı. Medevac Service (Medical Evacuation Service) projesiyle sağlık hizmetinin oldukça yetersiz olduğu Irak'ta şirketlerin personelinin yaşadığı sağlık sorunlarının çözüm merkezi olarak Türkiye'yi adres gösterecek. Şirket bu yönüyle Türk sağlık turizminin gelişimine katkı sağlayan önemli bir projenin ilk örneğini hayata geçiriyor.