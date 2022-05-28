SoftwareONE Turkey’in yeni CSO’su Boran Kanber oldu

SoftwareONE Turkey'de değişim ve dönüşüm devam ediyor. Şirketin CSO-Chief Sales Officer pozisyonuna sektörün deneyimli isimlerinden Boran Kanber getirildi. IT sektöründe 30 yıla yakın bir sürede, ödeme sistemlerinden ağ ve güvenlik teknolojilerine, sistem entegrasyonundan iş ve üretici ilişkisi geliştirmeye, merkezi data center'dan uç nokta çözüm ve servislerine kadar uzanan geniş bir yelpazenin satış ve dönüşüm süreçlerinde çalıştı. Teknolojilerin özellikle kurumsal müşteriler ile ilgili her alanındaki tecrübesiyle tanınan Kanber, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve İletişim Mühendisliği lisansına sahip.