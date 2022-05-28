Türkiye’ye yabancı turist ilgisi çığ gibi büyüyor

Türkiye önemli tatil yerleri, denizi, kumu, güneşi ve mutfağı ile yabancı turistlerin gözdesi konumunda yer alıyor. İstatistikler de adeta bunun bir ispatı... Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'yi toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Bakanlığın istatistiklerine bakıldığında tatil için gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu. 2022 yılı Ocak- Nisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış gösterdi. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu. Geçen sene nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artış ile Birleşik Krallık üçüncü sırada yer alırken, Birleşik Krallık'ı İran ve Rusya Federasyonu izledi. Pandemi sonrası yaz aylarının başlaması ile turizmciler sezona yoğun bir giriş yaptı. Otel doluluk oranları işletmecilerin yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri böyle giderse turizm sektörü pandemideki yaraların kısa sürede sarılacağını ve yeni dönemden oldukça umutlu olduklarını dile getirdiler. Club Grand Becassier Otel İşletmecisi Fehime Toprak,"Pandemi sonrası yeni sezona turizm sektörü çok iyi bir giriş yaptı. Anadolu'daki tatil bölgelerinin yanı sıra İstanbul'daki tatil yapılacak bölgelerdeki tesislerde, yoğun geçmesi beklenen yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Sezona giriş rakamlarına bakılırsa yaz döneminden oldukça umutluyuz. Anadolu'daki tatil bölgelerinin yanı sıra özellikle Şile Ağva'da bulunan tatil tesisleri de yeni sezona umutlu giriyor" şeklinde konuştu.