140 farklı eğitim programı düzenlediler

Müşteri deneyimi alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olduklarını belirten Webhelp İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Semra Adak, "Webhelp olarak "Önce İnsan" yaklaşımını benimsiyoruz. Bu bakış açımızla çalışanlarımız için onları hem mesleki alanda hem kişisel yetenekleri doğrultusunda besleyecek programlara yer veriyoruz" dedi. Adak şunları anlattı; "Online platforma taşıdığımız eğitimlerimizde tüm çalışanlarımızın gelişimini destekleyecek, ilgi alanları çerçevesinde onlara yeni beceriler kazandıracak 140 farklı eğitim programını hayata geçirdik. Her geçen gün yenisini eklediğimiz online eğitim platformumuz Webhelp Akademi'de şirket içinde ve dışında konusunda uzmanları ağırlıyoruz. Bu eğitimlerde kendi yönetim ekibimizin deneyimlerini paylaştıkları kataloglarımız da mevcut. Yöneticilerimizin gerçek yaşam hikayelerini aktardığı bu eğitimlerimizde her seviyeden arkadaşımızı iş yaşamının farklı boyutlarıyla buluşturuyor, onların bu tecrübelerden faydalanmalarına olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda, terfi sürecindeki çalışma arkadaşlarımızın kariyer basamaklarında ilerlemeleri için eğitimlerle destekliyor, onları yeni pozisyonlarına hazırlıyoruz. Eğitimlerimiz ailemize yeni katılan genç yeteneklerimizi de kapsıyor. Farklı dönemlerde uyguladığımız Talent Stage Management Trainee programlarımızla aramıza katılan gençler, tüm bu eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız istedikleri yerden ulaşabiliyor. Bu programımızla yeni mezun olmuş veya maksimum bir yıl iş deneyimine sahip gençlerimizin yöneticilik alanlarında becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olurken rotasyon uygulamamızla da farklı departmanları deneyimlemelerine olanak sağlıyoruz."