Alarko Carrier 6 ayda kârını yüzde 352 artırdı

Alarko Carrier, 2022 yılı ilk altı aylık sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde cirosunu 1 milyar 46 milyon liranın, net karını ise 172 milyon liranın üzerine taşıyan şirketin toplam öz kaynakları ise 660 milyon TL oldu. İklimlendirme sektöründe 68 yıldır faaliyet gösteren köklü bir şirket olarak bu yılı Ar-Ge ve inovasyon yılı ilan ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, "Amacımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan katma değeri yüksek ürünlerden elde ettiğimiz kazanç ile her zaman enflasyonun üzerinde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Bu doğrultuda da finansal açıdan sağlam mali yapımız ve aldığımız doğru aksiyonlar sonucunda temkinli adımlarla sağlıklı bir büyümeye imza attık" dedi.Dünyada etkili olan tedarik zinciri bozulmasına rağmen olabilecekleri öngördüklerini anlatan Akan, şöyle devam etti: "Siparişlerimizi zamanında yetiştirdik. Diğer yandan, bu süreçte katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmek, Uzakdoğu kaynaklı fiyat odaklı rekabet ortamından sıyrılıp sektördeki premium oyuncular arasında yer edinmemizi sağladı. Verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme odaklı Ar-Ge yaklaşımımız, sadece lokal pazardaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmekle kalmadı, global çapta da firmamızın erişilebilir pazar büyüklüğünü artırdı. İhracatın ciro içindeki payı ise yüzde 12 oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle ısıtma ve su basınçlandırma ürünlerindeki ihracat potansiyelini değerlendirerek ihracatın ciro içindeki payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz."