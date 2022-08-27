Ders zili 12 Eylül’de çalıyor

MilliEğitim Bakanlığı takvimi ile yanıtlanan okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorularına yanıt arayan öğrenciler ve velileri tatil planlarını ona göre gerçekleştirdi. Yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında bitecek soruları bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.