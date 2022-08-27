Ege Bölgesi’ne yeni yatırım

İzmir, yeşile kucak açan Qu Green projesi ile konut sektörünün en prestijli yatırımına hazırlanıyor. Seferihisar Yolu üzerinde inşa edilecek olan doğa dostu proje 23 apart ve 4 villadan oluşan projenin satış ve pazarlaması, sektörde 11 yılını geride bırakan Tower Life'in tarafından yürütülecek. Satış fiyatı 2 milyon TL'den başlayan projede yer alan evler 15 ay sonra teslim edilicek. Ege Bölgesi'nin en prestijli doğa dostu konut projelerinden Qu Green Yelki için geri sayım başladı. Türkiye'nin köklü emlak franchies firmalarından TowerLife Kurucusu Selen Almaç , Qu Green Yelki bölgede yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan araçlardan biri olduğunu belirterek projenin konumuna dikkat çekti. Almaç Qu Green Yelki projesinin, mimari ve teknolojik açıdan son dönemde tasarlanmış son derece önemli detaylara sahip olduğunu belirterek "Ege Bölgesi'nde çok sayıda önce yeniliği getiriyor. Doğayla dost, çevreden bağımsız, Urla ve Çeşme'ye yakın, hem kentli hem de modern çizgileriyle öne çıkıyor.