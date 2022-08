Golf Dondurma’ya Amerika’dan “yüksek gıda güvenliği standardı” sertifika

Golf Dondurma, gıda güvenliği alanında dünyanın en önemli standartlarından biri olan American Institute of Baking (AIB) sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye'de bu sertifikayı alan 3 firmadan biri olan Golf Dondurma, böylece üretimden dağıtıma kadar iş süreçlerinin tüm halkalarının yüksek güvenlikli işlediğini kanıtlamış oldu. Gıda güvenliği hassasiyet gerektiren ürünlerin başında gelen dondurma, hammadde tedariğinden dağıtımına kadar her süreci sıkı sıkıya kontrol altında olması gereken bir ürün. Hal böyle olunca, üretim standartları da bir hayli yüksek. Türkiye'nin en büyük yerli dondurma üreticilerinden Golf Dondurma, gıda güvenliği alanında dünyanın en önemli standartlarından biri olan American Institute of Baking (AIB) sertifikası aldı. Türkiye'de bu sertifikayı alan 3 firmadan biri olan Golf Dondurma, böylece üretimden dağıtıma kadar iş süreçlerinin tüm halkalarının yüksek güvenlikli işlediğini de kanıtlamış oldu. Golf CEO'su Ergün Akkaya, ürün geliştirirken yenilikçi ve inovatif olmanın, tüketiciyi dinleyerek ihtiyaçlarına göre hareket etmenin yanı sıra, ürün tedariği ve üretim süreçlerini de titizlikle ele aldıklarını belirtti. AIB standartlarının, Golf'ün tüm bu süreçlerdeki hassasiyetine karşılık geldiğini kaydeden Akkaya, şöyle devam etti: işlerliğini teyit ettik "Üretimde standardizasyon artık bir tercih olmaktan çıktı, ana prensip haline geldi. Son beş yılda üretim süreçlerimizi iyileştirmek için önemli yatırımlar yaptık. Buradaki motivasyonumuz, Golf severlere beğendikleri dondurmayı en iyi şartlarda ve hijyen koşullarında ulaştırmak. Bunun da iki yolu var; birincisi, tüketiciyi dinlemek ve oradan aldığımız geri bildirimi Ar-Ge ile destekleyerek yenilikçi ürünler geliştirmek. İkincisi de geliştirdiğimiz bu ürünleri en hijyenik koşullarda üretip tüketiciye ulaştırmak. Dünyada katma değerli ürünlere yönelim devam ediyor. Katma değerli ürünler üretmek için katma değerli girdi kullanmak gerekiyor" dedi.