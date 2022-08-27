İhracatı 10 yılda 10’a katladı, hedefine Uzakdoğu’yu koydu

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe global markalarından biri olma yolunda ilerleyen Lux Plastik ihracatını son 10 yılda 10'a katlarken, yeni dönemde Avrupa, Latin Amerika ve Uzakdoğu başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda derinleşerek pazar payını arttırmayı hedefliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder Türkiye'de ihracatçıların genelde dışardan gelen talep üzerine çalıştığını, ancak artık bu sistemin değişip daha etkin pazarlama stratejileri oluşturularak uzun vadeli hedefler koyulması gerektiğini söyledi. Dünyada 5 kıtada 100'e yakın ülkeye ihracat yapan Lux Plastik, yeni pazar stratejilerini ve hedeflerini, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder'in katıldığı basın buluşmasında duyurdu. Önder, ihracatın üretimden aldığı payın da yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti. Bu coğrafyalarda üretim yapanlar için pazar çeşitliliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Önder, "Ana pazarımız Avrupa Birliği. Onu Ortadoğu ve Kuzey Afrika takip ediyor ancak Sahra Altı Afrika'da ve her ne kadar son 2 yılda biraz gevşese de Uzakdoğu'da ve Latin Amerika'da da rakamlarımız gayet iyi gidiyor. Bu süreçte plastik tarafındaki kabiliyetlerimizi, dünyayı da gezerek, görerek farklı noktalara getirmek istedik." dedi.