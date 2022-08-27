Kardak Gazisi 150 ülkeye ihracat yapıyor

1990'liyıllarda yaşanan Kardak Askeri operasyonunda düşen helikopterden sağ çıkmayı başaran Ahmet Çetin bugün 150 ülkeye ihracat ve 11 bin kişiye istihdam sağlayan bir holdingin patronu oldu. Helikopter ile birlikte denizin 30 metre altına düşen ve 4 dakika boyunca suyun altına kalan Çetin, o günleri ve bugün geldiği noktayı Sabah'a anlattı. Aynı zamanda Somali'den Kenya'ya kadar dünyanın en kritik bölgelerinde güvenlik şirketleri bulunan Çetin, Türk Hava yollarının da yurtdışındaki birçok noktasında güvenliğini sağlıyor. Kaza sonrası iki yıla yakın bir süre tedavi gören Çetin, iyileştikten sonra Tekirdağ Çerkezköy'deki bir fabrikada güvenlik personeli olarak işe başladı. Kısa süre sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Çetin, aynı fabrikada güvenlik amiri oldu. Ancak komando Çetin'e bu kariyer yeterli gelmedi. Bir gün ani bir kararla işinden istifa ederek kendi şirketini kurdu. Disipliniyle bölgede tanınmaya başlayan Çetin, kısa sürede birçok şirkete dışarıdan güvenlik hizmeti verdi. Daha sonra farklı alanlara da yatırım yaparak faaliyetlerini Çetin Grup çatısında toplayan Kardak gazisi, bugün kozmetikten inşaata, tekstilden bilişime kadar birçok alanda 11 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir deve dönüştü. Ahmet Çetin, Tekirdağ genelinde vergi rekortmenleri sıralamasında üstlerde yer alıyor. Bunun kendisi için gurur verici bir durum olduğunu söyleyen Çetin, "Vergi vermek devletimize karşı önemli bir sorumluluğumuz" dedi.Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi, TÜBİTAK'ın Liselerarası İHA Yarışması Türkiye Finaline katılıyor. Finaller bugün başladı. 2022 TÜBİTAK Liseleriarası İHA Yarışması Türkiye Finaline Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi iki takımla katılıyor. Okulun, Altay Döner Kanat İHA Takımı ve Mızrak Sabit Kanat İHA Takımı finallere katılacak.