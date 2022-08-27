Sağlık turizmine yerli üretim desteği

1 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü yerli üretimde ivme kazanırken, katma değeri yüksek ihracata da destek oluyor. Sağlık turizminde yükselen yıldız olan Türkiye, yabancıların diş tedavileri için tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Sağlık turistlerinin ülke içerisinde harcadıkları döviz kadar tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin de önemi büyük. Türkiye'nin ilk yerli üretim kanal eğesini üreten Dentac, dental malzeme alanında yerli üretime yaptığı yatırımlarla katma değeri yüksek ihracata aralıksız katkı sunmayı hedefliyor.Dentac Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: " Avrupa Birliği ülkelerinin ağız ve diş sağlığına ayırdıkları bütçe yaklaşık 75 milyar dolar. Türkiye'ye ise yüzde 25'i diş tedavisi amaçlı olmak üzere, son bir yılda 1 milyon sağlık turistinin geldiği tahmin ediliyor. Medikal sektörün bu fırsatı çok iyi okuması gerekiyor. Dentac olarak yerli üretim oranımız 2019'da yüzde 1 iken, şimdi yüzde 25 seviyesinde. Diğer yandan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye'de bugüne kadar hiç üretilmemiş dental malzemeleri üretip ihracat pazarlarına sokarak ülke ekonomimize armağan etmek istiyoruz. Bu kapsamda TÜ- BİTAK'ta üç farklı projemiz mevcut. Şirket olarak yılın her çeyreğinde bir patentli ürün geliştirmeyi kendimize prensip edindik. Tıbbi cihaz ve dental malzeme alanında Türkiye'nin önü açık. Yeter ki katma değeri yüksek ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunalım."