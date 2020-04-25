(Düzeltme) Hatay’a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce’nin Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise pazar günü Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.Şehidin babası Ali İnce’nin cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini de tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde aldığı öğrenildi.