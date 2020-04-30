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’da Suriyelilerin ATM kuyruğu

’ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye’de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen 'Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM’lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 23:30 ABONE OL
Hatay’da Suriyelilerin ATM kuyruğu
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye’de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen "Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM’lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarı yaptı
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Hatay’da Suriyelilerin ATM kuyruğu
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