Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Hatay Haberleri İskenderun Körfezi’nde şimşekler görsel şölen oluşturdu

İskenderun Körfezi’nde şimşekler görsel şölen oluşturdu

Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:45 ABONE OL
İskenderun Körfezi’nde şimşekler görsel şölen oluşturdu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde güneş batarken çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi’nde gün batımında birbiri ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Gün batımı sırasında İskenderun Körfezi’nin bir bölümünü kaplayan bulutlar beraberinde yağmuru getirirken şimşeklerin bir biri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler gecenin geç saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun Körfezi’nde şimşekler görsel şölen oluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA