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Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi

’da bir grup müzik öğretmeni, korona virüs (Covid-19) nedeniyle veli ve öğrencilere moral amacıyla ‘Al Elması’ türküsünü seslendirdi.Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan “Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor” projesi kapsamında Iğdır’da bir grup müzik öğretmeni, Iğdır yöresine ait 'Al Elması' türküsünü seslendirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için öğretmenler türküyü evlerinde ayrı ayrı çalarak seslendirdiler. Tolga Özdemir, Ozan Malkoç, Ercan Karan, Kürşad Sayhan, Serhat Bulut, Gökhan Turan, Tuğçe Turan, Mahmut Babar, Gencehan Adıgüzel’in

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 12:15 ABONE OL
Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi
Iğdır’da bir grup müzik öğretmeni, korona virüs (Covid-19) nedeniyle veli ve öğrencilere moral amacıyla ‘Al Elması’ türküsünü seslendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan “Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor” projesi kapsamında Iğdır’da bir grup müzik öğretmeni, Iğdır yöresine ait "Al Elması" türküsünü seslendirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için öğretmenler türküyü evlerinde ayrı ayrı çalarak seslendirdiler. Tolga Özdemir, Ozan Malkoç, Ercan Karan, Kürşad Sayhan, Serhat Bulut, Gökhan Turan, Tuğçe Turan, Mahmut Babar, Gencehan Adıgüzel’in çaldığı enstrümanlar eşliğinde Oğuzhan Ur, Sema Gümüş ve Öznur Çapa türküyü seslendirdi.
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Iğdırlı öğretmenler ‘Al Elması’ türküsüyle moral verdi
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