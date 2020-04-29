Iğdır’da Ramazan ayı denetimi

Iğdır’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gıda denetimleri arttı.Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Iğdır’da özellikle fırın, kasap, pastane ve yapılmakta olan yardım paketlerinde denetimler yoğunluk kazandı.Yetkililer gıda denetimlerinin rutin ve Koronavirüs sebebi ile yoğun bir şekilde devam ettiğini Ramazan ayının gelmesi ile birlikte denetimlerin yoğunluk kazandığını söylediler.Ayrıca yetkililer, vatandaşların sahte ve hileli gıda gördükleri zaman Alo Gıda 174 hattını arayarak ihbar etmelerini istediler.