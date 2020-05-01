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Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:45 ABONE OL
Rektör Alma YÖK’ün Eğitimde Dijital Dönüşüm Toplantısına Katıldı
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafindan yapılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.
YÖK, YÖK-CISCO iş birliği kapsamında yürüttüğü "eğitimde dijital dönüşüm programı" kapsamında programa dahil olan üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da yer aldığı toplantı heyetine, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da katıldı. Rektör Alma’nın yanı sıra, YÖK programının Iğdır Üniversitesi sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Halil Kayaduman ve Öğr. Gör. Metehan Günde de toplantıda hazır bulundular.
YÖK’ün düzenlediği bilgilendirme toplantısı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle video konferans aracılığyla yapıldı.
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Rektör Alma YÖK’ün "Eğitimde Dijital Dönüşüm" Toplantısına Katıldı
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