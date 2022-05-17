İnstagram dondurma, platformu kullanmaya ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcılarına sunulan bir imkandır. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen ve "İnstagram nasıl dondurulur?" sorusuna yanıt arayan kullanıcılar doğru adresteler! İnstagram hesap dondurma işlemi için doğru adımları uygulayarak sonuca ulaşabilir, kalıcı veya geçici olarak hesabınızı dondurabilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2022 İnstagram dondurma linki üzerinden hesap dondurma ekranına ulaşabilirsiniz.

İNSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ 2022

İnstagram hesap dondurma ve hesap silme işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz. Hesabınızı geçici olarak dondurmanın yanı sıra İnstagram hesap silme inki üzerinden hesabınızı kalıcı olarak da silebilirsiniz.