İnstagram Hesap Dondurma

İnstagram dondurma, platformu kullanmaya ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcılarına sunulan bir imkandır. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen ve "İnstagram nasıl dondurulur?" sorusuna yanıt arayan kullanıcılar doğru adresteler! İnstagram hesap dondurma işlemi için doğru adımları uygulayarak sonuca ulaşabilir, kalıcı veya geçici olarak hesabınızı dondurabilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2022 İnstagram dondurma linki üzerinden hesap dondurma ekranına ulaşabilirsiniz.

İNSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ 2022

İnstagram hesap dondurma ve hesap silme işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz. Hesabınızı geçici olarak dondurmanın yanı sıra İnstagram hesap silme inki üzerinden hesabınızı kalıcı olarak da silebilirsiniz.

Instagram Dondurma İçin Tıkla Instagram Silme İçin Tıkla

Instagram Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızın ya da telefon ya da tablet akıllı cihazınızın tarayıcısı üzerinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile instagram hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yapmak için Facebook ile giriş yap seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Açılan sayfadan profil düzenle seçeneğine tıklayın.

Profil düzenleme sayfasının en alt kısmında bulunan hesabı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayın. Bu aşamada Instagram tarafından size hesabınızı neden kapattığınıza ilişkin bir soru yöneltilecek. Bu soruyu instagram hesabınızı neden dondurduğunuzu açık bir şekilde ifade eden seçeneğe tıklayarak yanıtlayın. Ardından Instagram hesap şifrenizi yeniden girdiğinizde hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak.

Instagram dondurma işlemini buraya tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Instagram hesap silme linkine tıklayarak işlem sayfasına gidin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Ayarlar bölümünden hesabı silme nedeninizi belirtin.

Bu aşamada kullanıcı şifrenizi girmeniz gerekecek, giriş yaparken kullandığınız şifreyi ilgili alana girin. Sayfanın en altında yer alan İnstagram hesabımı kalıcı olarak sil butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından hesabınızı silme talebiniz işleme alınacak ve profiliniz yok olacak.

Ancak Instagram hesabınızı bir süre daha bulutta muhafaza edecek. 28 gün içinde hesabınıza yeniden giriş yapmanız halinde hesabınız tekrar aktif olacak. Bu süre içinde hesaba giriş yapmazsanız kalıcı olarak silme işlemi gerçekleşmiş olacak.

Instagram hesap silme ile ilgili buraya tıklayarak yardım alabilirsiniz.

Instagram Dondurma Sonrası Takipçiler Silinir Mi?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirdiğinizde hesabınızı aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Instagram dondurma linki ile yapılan işlem ile dondurduğunuz hesabınızı kullanmaya başlamak için tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır. Bazı durumlarda dondurma işlemi sonrasında bazı fotoğrafların kaybolduğu olabiliyor. Fakat bu geçici bir problemdir. Bir süre sonra hesabınızı dondurmadan önceki tüm fotoğraflar ve takipçiler kendiliğinden geri gelecektir.

Instagram Dondurma Linki Türkçe Uygulamada Var Mı?

Instagram dondurma işlemi mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilemiyor. Dondurma işlemini gerçekleştirmek için ya bilgisayarınızın web tarayacısından ya da mobil cihazınızda yer alan Chrome, Safari gibi tarayıcılardan Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Instagram dondurma ve Instagram silme linki 2021

Instagram hesap dondurma işleminin uygulama üzerinden yapılamaması, kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Instagram’ın yardım sayfası olan “help.instagram” adresinde işlemler yer alsa da hesabını geçici olarak dondurmak isteyen kullanıcılar, mobil cihazları ya da bilgisayar üzerinden doğrudan İnstagram dondurma linkine erişim sağlayarak kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Instagram dondurma nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar için yukarıda paylaştığımız link üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağını burada yer alıyor.

Geçici Instagram dondurma işlemi


  • Instagram hesabınıza cep telefonu ya da tablet gibi mobil akıllı cihazlarınızdan birinin tarayıcısı ya da bilgisayar aracılığıyla giriş yapın. Instagram hesabını uygulama üzerinden dondurmak, kapatmak ya da silmek mümkün değil.
  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Profili Düzenle” seçeneğine tıklayın.
  • Ekranı aşağıya doğru indirdiğinizde “Hesabımı geçici olarak kapat” yazısını göreceksiniz. İşlemlere devam edebilmek için bu seçeneği tıklayın.
  • Instagram bu aşamada tarafınıza “Hesabını neden kapatıyorsun” sorusunu yöneltecek. Açılır menü aracılığıyla hesabınızı kapatma sebebini İnstagram’a iletin.
  • Hesabı geçici olarak kapat yazısına tıkladığınızda hesabınızı dondurma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Geçici olarak dondurduğunuz İnstagram hesabınızı yeniden açmak için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Kullanıcı adı ve şifreniz ile İnstagram’a giriş yaptığınız takdirde hesabınız otomatik olarak aktif hale gelecektir.

Instagram dondurma süresi nedir?

Instagram hesabınızı donduran kullanıcılar, uygulama tarafından belirlenen süreden önce hesabını tekrar aktif hale getirmek istediğinde “hatalı kullanıcı adı veya şifre” uyarısı ile karşı karşıya geliyor. Bu durumda panik yapmaya gerek yok. Yaklaşık 24-48 saat aralığında bir süre geçtikten sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.

Bununla birlikte dondurduğunuz Instagram hesabınızı aktif hale getirdikten sonra tekrar dondurmak isterseniz bu işlem için 7 gün beklemeniz gerekir.

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