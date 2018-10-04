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Mattis'ten açıklaması: Kabul edilemez

James Mattis, 'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin 'tahammül edilemez' olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

AA İnteraktif Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 21:50
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Rusya açıklaması: Kabul edilemez

Mattis, Brüksel'deki Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Mattis, " Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde 'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi." diye konuştu.

Rus istihbarat servisince 'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi.

Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

DÜN NATO TEPKİ GÖSTERDİ

Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleriyle yönetimine yüklenmişti.

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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Rusya açıklaması: Kabul edilemez
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