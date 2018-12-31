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artış oranı belli oldu

Her yıl yapılan artışı bu yıl da gerçekleşti. Oranı milyonlarca araç sahibi merakla bekliyordu. Yüzde 15.9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışı yarından itibaren (1 Ocak) geçerli olacak.

REUTERS İnteraktif Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 08:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 08:12
MTV artış oranı belli oldu

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) artış oranı 2019 yılı için yüzde 15.9 olarak belirlendi. Yeni oranın belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve yarın yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir" denildi.

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MTV artış oranı belli oldu
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