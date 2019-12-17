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yazdı: Halk TV satışı ve ilginç bağlantılar

bugünkü yazısında Halk TV'yi alan iş adamının CHP'li Cafer Mahiroğlu'nun eniştesi olduğunu ve söz konusu isimlerin dikkat çeken ilişkilerini aktardı. Peki Halk TV'de neler oluyor? İşte CHP kulislerinde en çok konuşulan konu ve Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:35
Mahmut Övür yazdı: Halk TV satışı ve ilginç bağlantılar

Siyasette sadece AK Parti çevresinde değil CHP çevresinde de ciddi bir hareketlilik var. Klasik CHP'liler, ulusalcı Kemalistler, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çevresiyle ilişkisinden ve HDP aşkından bir hayli rahatsızlar. Bu rahatsızlık siyasi bir yol ayrımına dönüşür mü henüz belli değil. Ancak, Muharrem İnce'ye yönelik Sözcü gazetesi üzerinden başlatılan itibarsızlaştırma projesi ve Yılmaz Ateş'in kendisini de katarak, "Partimizi FETÖ'ye teslim ettik" açıklamasının ihraçla sonuçlanması çok şeye gebe.

Her an her şey olabilir. CHP kaynıyor. CHP'li siyasi aktörlerin AK Parti içinden çıkıp partileşen "AKP'lileri" büyük bir iştahla gündemde tutmaları hayra alamet değil. Bunun amacı belli; içerideki kaynamayı durdurmak.

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Mahmut Övür yazdı: Halk TV satışı ve ilginç bağlantılar
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