Son dakika: Lübnan'da gösteriler bir istifa daha getirdi

DHA: Lübnan'da patlamanın ardından protesto gösterileri artarak devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.