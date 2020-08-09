Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İnteraktif Haberleri Son dakika: Lübnan'da gösteriler bir istifa daha getirdi

Son dakika: 'da gösteriler bir istifa daha getirdi

'da patlamanın ardından protesto gösterileri artarak devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 23:42 Son Güncelleme: 9.8.2020 23:50 ABONE OL
Son dakika: Lübnan'da gösteriler bir istifa daha getirdi

DHA: Lübnan'da patlamanın ardından protesto gösterileri artarak devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lübnan'da gösteriler bir istifa daha getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA