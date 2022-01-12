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Giriş Tarihi: 13.1.2022 02:12 Son Güncelleme: 13.1.2022 02:24

Son dakika | İzmir Urla'da korkutan deprem

Son dakika | İzmir Urla’da korkutan deprem

Son dakika haberi | Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 01.54'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Son dakika | İzmir Urla'da korkutan deprem
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