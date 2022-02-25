Bulut Bilişim Pazarı 1 trilyon dolara koşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun, 'Geleceği Oku, Bugünü Anla' sloganıyla, sektörün ezber bozan ekonomi dergisi INBUSINESS, Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden VodafoneBusiness işbirliğinde Future Of Technology webinar serisinin ilkini 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' başlığı altında gerçekleştirdi.

Dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan Bulut Teknolojileri konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer veren webinar'a özel konuşmacı olarak katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan internet teknolojisinin yeni gelişmeye başladığı dönemden bu yana var olan bulut bilişimin iş yapış süreçlerini zaman ve mekan bağımsız hale getirdiğine dikkat çekerek konuşmasına başladı. Ömer Fatih Sayan konuşmasında, Bulut Bilişim pazarının 2021'de 445,3 milyar dolardan 2026'da 947,3 milyar dolara yükselmesi, küreselde yatırım hacminin de iki kat büyüyerek 2025 sonuna kadar 800 milyar dolara ulaşması beklendiğini söyledi. Ömer Fatih Sayan konuşmasına şöyle devam etti: "Bulut bilişim teknolojilerinin kullanımı salgın sürecinde daha da artmış olmakla birlikte bunu geçici bir etki olarak görmemek gerekiyor. Kuruluşların maliyetinin düşmesi ve çalışanların iş verimliliği açısından konumdan bağımsız çalışma giderek kalıcı şekilde hayatımıza giriyor. Yani gelecekteki çalışma hayatının konuma bağlı olmayacağını söyleyebiliriz. Pandemide evden çalışma modelini benimseyen şirketlerin bunu devam ettirme planları olduğunu da duyuyoruz. Bulutun bu imkanları tanıması nedeniyle Türkiye'de de bu sistemin önemli bir ölçeğe kavuşmasını bekliyoruz."

INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan webinarda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da birer özel konuşma yaptılar.

TEKNOLOJİ GRİŞİMLERİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

Webinar'a özel konuşmacı olarak katılan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise bugünü ve geleceği şekillendiren internetin başlangıcından bu yana 30 yıl geçtiğini hatırlatarak konuşmasına başladı. Faruk Eczacıbaşı şöyle devam etti: "Dünya nüfusunun yaş ortalaması da 30. Bu açıdan baktığınızda dünyanın yarısı internet çağında dünyaya geldi. Sadece son 20 yıldaki gelişmelere dikkat edin. Bugünün idarecileri, yöneticilerinin çoğu internet çağında doğmadı ama bugünün hızla büyüyen yeni şirketlerine bir bakın. Aşağı yukarı tümü endüstri sonrası dönemde ortaya çıkan şirketler. Bunların başındaki isimler de internet çağına doğan genç kuşaklar. Girişimlerin aslında bugünün gençlerinin başının altından çıktığını bu çağa doğan insanlardan kaynaklandığını görüyoruz."

Dünyanın 20-30 yıl evvel hiç düşünülmeyen bir takım sorunlar ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Eczacıbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim değişikliği, monopollerin kurulması ya da gelir adaletsizliğinin artması ve aşırılaşması. Türkiye'yi derinden etkileyen göç sorununu bir de küresel ısınma ile birlikte ele aldığımızda şunu belirtmek gerekiyor: Eğer insanlık olarak bu yeni dünyaya uyum sağlayamaz ve ısınmanın önüne geçmeyi beceremezsek gibi yok olmaya mahkumuz. Farklı düşünmeyi, geleceğe yönelik yeni alışkanlıkları edinmek zorundayız. Gençlerin bizim çağımızdaki insanların gerçeklerini doğru olarak kabul etmeden kendi gerçeklerini bulması ve bu gerçekleri de verimli kılmaları için ellerinden geleni yapması gerekiyor."

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ PROJELERE DEVAM EDİLECEK

Vodafone CEO'su Engin Aksoy, konuşmasında Araştırmaların pandemiyle birlikte şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini altı yıl öne çektiğini gösterdiğine dikkat çekerek, "Vodafone olarak 2030'a kadar dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu dönüşümde dijital servislerin önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Bu inançla rotamızı Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmaya çevirdik" dedi.

Şirketin hayata geçirdiği büyüme planının önemli bir ayağını Vodafone Business'ın oluşturduğunu söyleyen Aksoy konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: "Kurumsal alanda ana odaklarımızın yanı sıra veri merkezi, bulut çözümler, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve nesnelerin interneti alanında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki beş yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedefle 2021'de de ölçek bağımlısı olarak her işletmeye özel uygun özelleştirilmiş projeler geliştirmeye devam ettik. Nesnelerin interneti, 5G, bulut, siber güvenlik ve dijital tarım alanlarında sunduğumuz çözüm ve servislerden son bir yılda 1,2 milyon kurumsal müşterimiz yararlandı."

REKABETİN ANAHTARI

Bulutta çalışma hayatı, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve riskler, metaverse evreni ile farklı yaklaşımlar gibi fütüristik ve dijital dünyayı içine alan başlıkların irdelendiği webinarda, "Buluta Taşınan Ekonomiye Uyum Sağlarken, Fırsatlar, Riskler ve Rekabet" konulu panel yapıldı. Deloitte Türkiye Ortağı Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş moderatörlüğünde gerçekleşen panele; KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu katıldı.

DANIŞMANLIĞA İHTİYAÇ VAR

KOBİ'lerin gelişmesi ve kapasitelerinin artırılması için dijitalleşmenin ve teknolojinin yaygın kullanımının çok önemli olduğunu belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye'nin dijitalleşme ve özellikle 5G konusunda başat ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kurt, "KOBİ'lerimiz teknolojiyi kullanma konusunda hızla adapte olabiliyorlar. Ama yaygın kullanım konusunda sorunlarımız var. Bu anlamda farkındalığı oluşturacak çalışmalar yapmalıyız" dedi.

KOBİ'lerin danışmanlığa ihtiyacı olduğunu da söyleyen Kurt, "Dijitalleşme konusunda danışman yetiştirmenin yöntemlerini arıyoruz. TÜBİTAK ile yürüttüğümüz bir proje ile KOBİ'lere destek programını da başlatmış olacağız" dedi. Kurt ayrıca, Türkiye'de özellikle görüntüleme sistemlerinde KOBİ'lerin teknolojiyi kullanmaktan öte üretici konumuna gelerek geliştirilen projelerin ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

KESİNTİSİZ BAĞLANTIYA ERİŞMEK

Panele konuşmacı olarak katılan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu pandemi süreciyle birlikte hız kazanan kurumların dijitalleşme çalışmalarına dikkat çekerek, "Öyle bir, iki yıl yaşadık ki gerçekten dijitalleşememiş, müşterilerine dijital kanallardan dokunamayan şirketlerin ayakta kalamadığı bir dönemden geçtik. Araştırmalar gösteriyor ki bu pandemi sürecinde teknoloji yatırımları yaklaşık altı yıl öne çekildi. Kurumlarımız da dijital çağa ayak uydurup dijital dönüşümlerine öncelik verdiler" dedi.

Dijital dünyada kurumlar için ön plana çıkan noktalara da değinen Kestioğlu, "Şirketlerin ajandasında neler var diye baktığımız zaman; en öncelikli konu kesintisiz olabilmek. Bağlantıda kalabilmek. Hibrit çalışma modellerinin de artık hayatımıza girmesiyle birlikte tüm kurumlar hızlı bir internet erişimine ulaşmak için yatırım yapmaya başladı. Özellikle sistemlerin buluta taşınması ve veriye istenildiği zaman ulaşabilmek birinci konu oldu. O yüzden kesintisiz bağlantıya erişmek bir numaralı yatırım" dedi.

Otomasyon sistemlerinin de bir diğer öncelik olduğunu anlatan Kestioğlu, "Diğer ikinci konu ise operasyonel verimlilik sağlayacak teknolojik dönüşümleri yapmak. Burada da karşımıza otomasyon sistemleri çıkıyor. Nesnelerin interneti gibi birçok cihazı uzaktan yönettiğimiz yapılar artık hayatımızda. Önümüzdeki dönemde bu alanda yaklaşık bir trilyon doları aşacak bir yatırım yapılacağı öngörülüyor. Biz de hem büyük hem de küçük işletmelerin IoT ile elektrik tasarrufu sağlayacak sistemler, personel ve araç takibi gibi birçok konuda yatırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Kurumların sistemlerini buluta taşımasının önem arz ettiğini ve bulutun özellikle ilk yatırım maliyetlerini azaltması ve kullandığın kadar öde modeli ile kurumlar tarafından tercih edilen bir altyapı modeli olduğunu söyleyen Kestioğlu, "Ciddi anlamda buluta taşınmalar başladı. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Birçok konu buluta taşındı. Bunlardan biri de santral sistemleri. Altyapılar buluta taşındı. Vodafone Business olarak sunduğumuz kapsamlı bulut ve veri merkezi çözüm portföyümüzle iş ortaklarımıza verimli, esnek, ölçeklendirilebilir ve güvenilir bir IT altyapısı oluştururken, ses altyapılarını buluta taşıyan Bulut Santral çözümümüzle lokasyon bağımsız çağrı merkezi yönetimi yapmalarını sağlıyoruz. Bulut Santral çözümümüz, sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanılmasıyla fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği esnekliklerden yararlanılmasını ve tüm santral altyapısının tek bir merkezden yönetilmesini sağlıyor. Çağrı yönlendirme, bekletme, kaydetme gibi birçok santral yönetimi özelliklerine ek olarak arayüz üzerinden sunduğu ileri seviyede raporlama yetenekleri sayesinde işletmeler şube veya ekip bazlı olarak çağrı raporlaması yapabiliyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen Bulut Santral çözümü, aynı zamanda işletmelerin santral bakım ve onarım maliyetlerinden de tasarruf etmelerini sağlarken, işletmelere kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi kazandırmasıyla müşteri memnuniyeti oranlarını da artırıyor" dedi.

TÜKETİCİLER DE DİJİTALLEŞİYOR

Tüketicilerin de artık dijitalleştiğine dikkat çeken Kestioğlu, "İşletmeler dijitale taşındığı için markaların konvansiyonel satış-pazarlama taktiklerini bırakıp dijital dünyadaki tüketiciye ulaşmak için dijital pazarlama teknolojilerine olan yatırımları arttı. Artık, işletmelerin e-ticarette olduğu bir döneme girdik. E-devlet entegrasyonları, ihracatın devam etmesi, elektronik ödeme sistemleri, hepsi şirketlerin ajandasında. KOBİ'lerden büyük işletmelere kadar herkesin bu konularda yatırım yaptığını görüyoruz."

Teknolojilerin siber güvenlik ile desteklenmesine de dikkat çeken Kestioğlu, "Vodafone olarak sadece bağlantı hizmetlerinde değil, uçtan uca kurumların dijital dönüşüm için ihtiyacı olan bileşenleri verip dönüşümü hızlandırmaya, kurumlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle 5G'ye hazır altyapımızla kurumların yanındayız. Daha hızlı kesintisiz bağlantıya ulaşmamız önemli. Biz de 5G ile birlikte bahsettiğimiz tüm bu teknolojilerde şirketlerin önünü açacak yatırımlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

TEKNOLOJİ İLGİSİ DAVRANIŞA DÖNÜŞMELİ

Panelde geçen yıl İpsos işbirliğinde Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla pandemiye rağmen geniş bir katılımla Türkiye'de Bilim ve Teknoloji İnsan Endeksi isimli bir çalışma yaptıklarını anlatan Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney konuşmasına şöyle devam etti: "Endeks çalışmamızda, gençlerin, iş insanlarının teknoloji bilgi ve bu alana yönelik tutumları üzerine anlamlı veriler çıkardık. Araştırmada belirlediğimiz Türkiye'nin ortalama teknoloji endeks notu 100 üzerinden 47 puan, teknoloji davranış puanı ise 100 üzerinden 38 çıktı. Bu anlamda görüyoruz ki teknoloji bilgisinin davranışa dönüşmesi için bu alanda rehberliğe ve eğitimlere daha fazla ihtiyaç var." Teknoloji alanında çalışan kadınların oranın yüzde 24 olduğunu belirten Öney, teknoloji üreten kadın sayısının ise çeşitli sebeplerden dolayı oldukça az olduğunu ve bu alanda kadınların desteklenmesi gerektiğine de konuşmasında vurgu yaptı.

İHRACATTA KG BAŞINA KAZANÇ ARTIRILABİLİR

Panelde konuşan Progroup Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, "Bir iş modeli olarak Turquality sürdürülebilir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu programdan yararlanan şirketlerin dijitalleşme alanında yaptığı harcamaların yüzde 50'si bu program tarafından karşılanıyor" dedi. Operasyonel işlemlerin dijitalleşme ile IoT ve bulut servislerine bırakılması durumunda ihracatta kilogram başına kazanılan tutarın artacağını belirten Çam, bu gerçekleştirilebildiği taktirde "Esnaflıktan girişimciliğe kadar gelmiş işletme sahipleri başını kaldırarak operasyonla ilgilenmek yerine yeni müşteriler için çalışma yapmaya fırsat bulacak" dedi. Ayrıca dijitalleşmeyi konusunda her firmanın başarılı olmak zorunda olmadığını da sözlerine ekleyen Çam, "Markalaşma ihtiyacı gütmeden yeri geldiğinde marka olmuş firmalara destekçi olmanın Türkiye'nin kaynaklarını verimli kullanma konusunda etkinliği artıracak" dedi.