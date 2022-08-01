Son dakika: Pasifik’te savaş çanları çalıyor! ABD ve Çin bölgeye asker yığıyor...

EN ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK

Pelosi'nin ayrıca Çarşamba günü 08.00'de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi'nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

"TAMAMEN HAZIRLIKLIYIZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini "oturup izlemeyeceğini" kaydetti. Lijian, "Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız" dedi.