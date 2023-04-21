Kahramanmaraş’ta MİNİKA etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi



Eda Nur Karaca (9): "Buradaki etkinlikler, oyunlar, yüz boyama oyunları, halat çekme yarışmaları, puzzle yarışmaları bizi çok mutlu ediyor. Her gün öğlen geliyoruz. Burada Songül Ablamız var, gelir gelmez onu gıdıklıyoruz, sonra Songül Abla bize oyun oynatıyor. Çizgi film de izliyoruz."

MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video

İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUZ

Sebihat Nida Yenikale (11): "Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çizgi filmler izliyoruz, yarışmalı oyunlar yapıyoruz. Çadırdaki etkinlikler hem benim hem de arkadaşlarım için çok güzel oluyor."