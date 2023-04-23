"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.
D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu.
Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video
Afet bölgesinde çocukların çocukların yüzünü güldürebilmek için keyifli aktiviteler hayata geçirildi.
MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
Öte yandan Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika da, Kahramanmaraş'ta kurduğu oyun çadırı ile çocukların hayatına dokundu.
Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.
MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video
İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.