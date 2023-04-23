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Giriş Tarihi: 23.4.2023 13:01 Son Güncelleme: 23.4.2023 13:50

Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

Kahramanmaraş’ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

Turkuvaz Medya bünyesindeki D&R, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R, Kahramanmaraş'ta kurduğu etkinlik çadırı ile depremzede çocukların yarasına adeta merhem oluyor.

D&R, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta oyun çadırı kurdu.

Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video

Afet bölgesinde çocukların çocukların yüzünü güldürebilmek için keyifli aktiviteler hayata geçirildi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE

Öte yandan Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika da, Kahramanmaraş'ta kurduğu oyun çadırı ile çocukların hayatına dokundu.

Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.

MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.

Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izledi. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.

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Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...
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