Özel ’sürçülisan’ demişti... CHP’li Köksal’dan ’DEM Parti’ resti: Sözümün arkasındayım

'KENT UZLAŞISI' KILIFI!
Kandil'in "CHP ile ne pahasına olursa olsun ittifak kurun" yönündeki talimatlarını düşünerek adım atan DEM Parti'nin, CHP ile olan gizli pazarlıkları hızlandı. Kamuoyundan kaçırılmaya çalışılan bu ittifak görüşmeleri, kulislerde dolaşırken, İstanbul'da "kent uzlaşısı" adı altında DEM Parti ile CHP arasındaki iş birliğine gidildiği anlaşıldı. Ancak, yapılan pazarlıklar ve iş birliği planları, kapalı kapılar ardında kalsa da sonunda gün yüzüne çıktı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.
ÖZEL'DEN DÜZELTME: KAPILAR TÜM SİYASİ PARTİLERE AÇIK
Bu gelişme üzerine Uşak'ta bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, olaya müdahale etmek için hızla harekete geçti ve Köksal'ın ifadelerini düzeltti. Özel, söz konusu açıklamalar hakkında kamuoyuna şu ifadeleri kullandı: "Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır."
KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA: DİLİM SÜRÇMEDİ
Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal konuşmasında herhangi bir dil sürçmesi olmadığını söyledi. Köksal ile telefon görüşmesini anlatan Yarkadaş "Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partililere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım" ifadelerini kullandı.