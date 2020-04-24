Isparta’nın Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Çarıksaraylar beldesinde 23 Nisan 2020 tarihinde 4 adet Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Çarıksaraylar beldesinde 24 Nisan saat 17.00 itibariyle 8 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00’a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak suretiyle karantina alınmasına karar verilmiştir” denildi.Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin beldede filyasyon çalışması yaptığı öğrenildi."Kontrol altında"Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, yaptığı açıklamada vatandaşların korku ve paniğe kapılmamalarını istedi. Alınan tedbirlerin virüs salgınının yayılımını engellemek için olduğunu belirten Yılmazer, "Vefa Sosyal Destek gruplarımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz koordinesinde ekmek dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca süre içinde marketlerimiz kontrollü bir şekilde açık tutulacaktır. Tedbirlerimizi sıkı tutup evde kalıyoruz" dedi.