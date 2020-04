Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür

Kuveyt’ten getirilen ve Isparta’daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan işçiler, çektikleri videolar ile yetkililere teşekkür ettiler.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart’ta Kuveyt’ten uçakla Türkiye’ye getirilen 75 işçi, Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süreyle karantinaya alındı. İşçilerin karantina süresi 1 Mayıs’ta sona erecek. Yurda geldikleri ilk günden beri ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirten işçiler, duygularını çektikleri videolarla anlatarak, yetkililere teşekkür ettiler.Barış Özdemir, Kuveyt’ten Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Buradan devletimize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Yemeğinden kolonyasına kadar her ihtiyacımız karşılandı” dedi.“Türkiye’de olmak gurur verici””Hamza Kocaman da yaklaşık 10 gündür karantina altında olduklarını söyledi. Türkiye’de olmanın gurur verici olduğunu kaydeden Kocaman, “Her ihtiyacımız için yardımcı olunuyor. İlgi ve alaka mükemmel. İnsan bunları gördükçe gururlanıyor. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.“Devletimiz her ihtiyacımızı karşılıyor”Mehmet Şen ise her zaman olduğu gibi Türkiye ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Kuveyt’ten geldik. Geldiğimiz ilk günden beri ilgi, alaka ve hassasiyet gayet iyi durumda. Devletimiz yemeğimizden temizlik ürünlerimize kadar her şeyi karşılıyor. Türk milleti ve Türk devleti var olsun, ne mutlu Türküm diyene” dedi.