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’da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı

’nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Yalvaç’a bağlı Özbayat köyü Yakayolu üzerinde bulunan İrfan U.’ya ait 2 katlı evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. O sırada evden çıkan dumanları gören Ayhan A. durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:15 ABONE OL
Isparta’da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Özbayat köyünde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yalvaç’a bağlı Özbayat köyü Yakayolu üzerinde bulunan İrfan U.’ya ait 2 katlı evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. O sırada evden çıkan dumanları gören Ayhan A. durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Isparta’da çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yandı
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