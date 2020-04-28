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Saklandıkları evde yakalandılar

Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:00 ABONE OL
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı saklandıkları evde yakaladı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve ‘konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahısları saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Saklandıkları evde yakalandılar
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