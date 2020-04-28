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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

’da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.Olay, sabah 11.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Hızırbey Mahallesi 154. Cadde üzerindeki bir evde yalnız yaşayan Gülten P.’den (75) haber alamayan kızı, sabah saatlerinde durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi eve girip yaşlı kadının cansız bedenini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde hareketsiz şekilde bulunan Gülten P.’nin öldüğü tespit

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:00 ABONE OL
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta’da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Olay, sabah 11.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Hızırbey Mahallesi 154. Cadde üzerindeki bir evde yalnız yaşayan Gülten P.’den (75) haber alamayan kızı, sabah saatlerinde durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi eve girip yaşlı kadının cansız bedenini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde hareketsiz şekilde bulunan Gülten P.’nin öldüğü tespit edildi. Özel kıyafetli Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından ’şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Gülten P.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu’na sevk edildi.
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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